Brons voor Vincent Hoppezak in puntenkoers op EK baan

Vincent Hoppezak heeft de bronzen medaille behaald in de puntenkoers tijdens het EK baan in München. De Nederlander verzamelde 113 punten en moest daarmee alleen Benjamin Thomas, die na de ploegenachtervolging zijn tweede gouden plak binnensleepte, en Robbe Ghys boven zich dulden in de uitslag.

Hoppezak, die op de weg uitkomt voor BEAT Cycling, was al geen onbekende meer op de baan, nadat hij vorig jaar op het wereldkampioenschap in Roubaix al naar de bronzen medaille was gereden in de puntenkoers. Een paar weken eerder had hij ook al beslag gelegd op de zilveren plak in de scratch race op het Europees kampioenschap in Grenchen.

De 23-jarige renner haalde onderweg 113 punten, waarvan 100 voor het pakken van een ronde voorsprong. De Fransman Benjamin Thomas, die op de weg koerst voor Cofidis, en de Belg Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) deden het net iets beter met respectievelijk 135 en 123 punten. Voor Thomas was het zijn tweede EK-titel van de dag na de ploegenachtervolging.

De scratch voor vrouwen werd een prooi voor Anita Stenberg. De Noorse ging de Britse Jessica Roberts en de Poolse Nikola Wielowska vooraf in de uitslag. De Nederlandse Maike van der Duin legde beslag op de vijfde plaats.