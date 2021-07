Brons voor Van der Breggen: “Je hoopt op je beste dag, en die had ik niet”

Anna van der Breggen heeft vrede met haar gewonnen bronzen medaille op de olympische tijdrit. Ze had naar eigen zeggen niet haar beste dag. “Het is mijn derde olympische medaille en daar ben ik blij mee. Maar ik had wel op meer gehoopt”, vertelt ze tegen de NOS.

“Ik ging voor goud, maar ik voelde al snel dat niet zoals in de laatste tijdritten was”, aldus de Nederlandse, die in aanloop naar de Spelen overtuigend de klimtijdrit in de Giro Donne won. “Ik trapte ook de wattages niet. Daar baal ik wel van. Maar ik heb er alles aan gedaan en gevochten tot het einde. Het ging niet heel lekker naar mijn idee, dus ik ben nog blij met een medaille.”

Een specifieke reden voor haar mindere dag kan Van der Breggen niet aanwijzen. “Ik kon niet harder, dat klinkt heel stom. Je hoopt op je beste dag, en die had ik niet. Het kan natuurlijk van alles zijn. Maar de voorbereiding was goed, ik voelde me goed en alles liep soepel. Maar ik kon gewoon niet harder fietsen”, vat ze het samen.

De afscheidnemende wereldkampioene gelast nu een pauze in. “Ik ga naar huis en een beetje genieten dat het erop zit. Het is een periode geweest van wedstrijd naar wedstrijd. Misschien ga ik op vakantie en genieten van deze medaille”, vertelt ze. Het WK is nog een optie. “Maar ik heb dat nog niet gepland. Ik kijk hoe ik mij ga voelen en wat ik nog ga doen. Er komt inderdaad nog een mooi WK aan in België.”