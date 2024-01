woensdag 10 januari 2024 om 20:26

Brons voor Nederlandse vrouwen op teamsprint tijdens EK baanwielrennen in Apeldoorn

Een EK-medaille voor Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet in eigen land. De Nederlandse teamsprinters pakten in Apeldoorn namelijk brons, door in de strijd om de derde plaats te winnen van Polen. Het goud ging naar Duitsland.

Het hele toernooi van de teamsprint stevenden de Nederlandse vrouwen af op brons, want Lamberink, Van de Wouw en Van der Peet zetten in de kwalificatie al de derde tijd neer. Alleen de favorieten uit Duitsland en Groot-Brittannië waren sneller en die landen plaatsten zich ook voor de finale om het goud en zilver. Met een tijd onder de 46 seconden veroverde Duitsland de EK-titel.

Nederland klokte in de eerste ronde 46,866 en werd daardoor in de ‘bronzen’ finale gekoppeld aan Polen, dat met 47,389 in die ronde al een halve seconde langzamer was dan oranje. Dat verschil was in de strijd om het brons ook duidelijk: Nederland was met bijna een halve seconde verschil de betere van Polen en veroverde zo een plekje op het EK-podium.

Vorig jaar wonnen Lamberink, Van de Wouw en Van der Peet ook al brons op het EK teamsprint, dat toen in Grenchen georganiseerd werd. In 2022 was er nog zilver voor de Nederlandse trein en in 2021 won TeamNL goud. In die jaren was Shanne Braspennincx ook onderdeel van het team.