Brons voor Laurine van Riessen op EK-baan: “Val in Tokio gaf me motivatie”

Laurine van Riessen won maandagavond brons in het sprintonderdeel op het EK-baanwielrennen. Afgelopen Olympische Spelen kwam ze nog zwaar ten val, waaraan ze meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een klaplong aan overhield. “Ik ben blij dat ik mezelf weer kan tonen.”

“De valpartij in Tokio gaf me eigenlijk de motivatie om zo snel mogelijk weer op de fiets te stappen”, vertelde de Nederlandse. “Ik heb er deze week zeker nog aan gedacht, je blijft het uiteindelijk echt wel meenemen. Maar ik zit er niet meer mee.”

Voor Van Riessen is het haar eerste medaille als wielrenster in een kampioenschap op een individueel nummer. “Het heeft even geduurd, maar het is gelukt”, lachte ze na afloop bij NOS. In de strijd om de bronzen medaille klopte de 35-jarige renster Lea Sophie Friedrich.

Eindelijk zichzelf kunnen tonen

Door haar valpartij en lange revalidatie kon Van Riessen zich niet laten zien in competitie. “We hebben heel weinig wedstrijden gehad de laatste twee jaar. Dit is het eerste grote toernooi waarop ik weer mee kan doen en het is super om op deze manier mee te kunnen doen.”