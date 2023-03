Brodie Chapman loopt wervelbreuk op bij zware val in Gent-Wevelgem

Trek-Segafredo kan de komende periode niet beschikken over Brodie Chapman. De Australisch wegkampioene was zondag betrokken bij een zware valpartij tijdens Gent-Wevelgem en moest vervolgens worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op goed veertig kilometer van de finish werd de koers opgeschrikt door een grote valpartij in de eerste groep. Meerdere rensters gingen op hoge snelheid tegen de grond. Chapman bleek zwaar gehavend, kon haar weg niet meer vervolgen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Lichte hersenschudding

In het ziekenhuis constateerden de artsen een breuk in de wervelkolom. Ook heeft Chapman last van een lichte hersenschudding. “Gelukkig toont een CT-scan geen verdere schade aan haar schedel. De medische staf zal Brodie nauwlettend in de gaten houden. We wensen haar het allerbeste tijdens haar herstel”, laat Trek-Segafredo weten in een perscommuniqué.

De 31-jarige Chapman begon het jaar met winst op het Australisch wegkampioenschap, gevolgd door een bronzen medaille tegen de klok. Verder werd ze dit jaar al elfde in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, achttiende in de Omloop van het Hageland en twintigste in de Tour Down Under.