donderdag 11 januari 2024 om 19:25

Britten denderen in Apeldoorn naar EK-goud op ploegenachtervolging, Italië wint bij de vrouwen

Groot-Brittannië heeft de ploegenachtervolging op het EK baanwielrennen in Apeldoorn gewonnen. In de finale was het Britse viertal te sterk voor Denemarken. Bij de vrouwen stonden de Britten ook in de finale, maar hier wonnen ze niet. Italië ging er met het goud vandoor.

De Britse mannen waren woensdag, in de eerste ronde, te sterk gebleken voor Italië. Denemarken had Duitsland dan weer verslagen. Carl-Frederik Bevort, Tobias Hansen, Niklas Larsen en Rasmus Pedersen van Denemarken stonden in de finale zodoende tegenover Ethan Hayter, Daniel Bigham, Ethan Vernon en Charlie Tanfield van Groot-Brittannië. Aanvankelijk ging het gelijk op tussen beide landen, maar in het tweede deel van de achtervolging maakten de Britten het verschil. Met een tijd van 3’45″218 versloegen ze de Deense wereldkampioenen, die afklokten in 3’46″372.

Voordat Denemarken en Groot-Brittannië het tegen elkaar opnamen voor het goud, vochten Italië en Duitsland een duel uit voor het brons. Italië, dat het dit EK moet stellen zonder Filippo Ganna, trad aan met Davide Boscaro, Simone Consonni, Franceso Lamon en Jonathan Milan. Dit viertal schoot beter uit de startblokken dan de Duitsers: Tobias Buck-Gramcko, Felix Gross, Nicolas Heinrich en Tim Torn Teutenberg. De Italianen wonnen overtuigend. Uiteindelijk hadden ze met een eindtijd van 3’49″974 meer dan twee seconden marge op de Duitsers.

Vrouwenwedstrijd

Bij de vrouwen ging het in de finale dus tussen Italië en Groot-Brittannië. De Britten schoten het beste uit de startblokken, maar uiteindelijk wonnen de Italianen overtuigend. Hun eindtijd (4’12″551) was meer dan drie seconden sneller dan die van de Britten. In de strijd om het brons waren de verschillen nog groter. Duitsland klokte nog een snellere tijd dan de Britten deden in de finale en reed Ierland aldus op bijna zeven tellen.