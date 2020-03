Britse wielerbond schrapt alle evenementen tot 1 juli maandag 23 maart 2020 om 16:59

De Britse wielerbond heeft alle activiteiten gerelateerd aan wielrennen tot en met 30 juni van de kalender gehaald. Dit vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder besloot British Cycling om alles tot eind april af te gelasten.

Daar zijn dus twee extra maanden aan toegevoegd, op advies van de Britse overheid en autoriteiten. “Wij hebben het gevoel dat dit de meest verantwoorde (en enige) keuze die wij op dit moment kunnen maken”, stelt British Cycling in het statement op de website.

De maatregel geldt voor alle evenementen op de kalender van de Britse wielerbond. Ook British Cycling geeft aan de opties te bekijken om afgelaste wedstrijden op een later moment dit jaar nog in te halen, als die mogelijkheid zich nog voordoet in 2020.

‘Niet de tijd om jezelf uit te dagen op de fiets’

Daarnaast adviseert de bond wat ook in andere landen geadviseerd wordt: fiets alleen, neem geen risico’s, fiets op wegen die je kent. “Dit is een tijd voor rustige recreatie-ritjes, niet om jezelf uit te dagen”, aldus British Cycling.

Door de maatregelen werden in Groot-Brittannië eerder al de Tour de Yorkshire (mannen en vrouwen) en The Women’s Tour uitgesteld. Ook de Rutland-Melton CiCLE Classic gaat niet door in april.