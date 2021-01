Britse wielerbond presenteert nieuwe staf voor baansprinters

British Cycling heeft een opvolger gevonden voor de in november ontslagen coach Kevin Stewart. Hij werd schuldig bevonden aan ernstig wangedrag, waaronder ongepaste relaties met atleten. Sinds 1 januari staat Scott Pollock aan het roer van de baansprinters, die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio.

Pollock was al betrokken bij het olympische programma van de Britse sprintploeg, als kracht- en conditietrainer. Hij zal ondersteund worden door Lewis Marsden, die ook een stap maakt binnen de staf. Marsden was eerst actief als prestatie-analist bij de olympische voorbereiding. Jan van Eijden (sprintcoach van de vrouwen) en Andy Leveton (coach van de Britse jeugdselecties) zullen ook dikwijls aansluiten bij de trainingen van de sprintploeg van British Cycling.

Bondsdirecteur Stephen Park zegt dat met opzet is gekozen voor vervangers die al binnen British Cycling werkzaam waren. “Het is een moeilijke periode geweest voor onze sprintploeg, voor de renners en de stafleden. Dit kwam door het vertrek van de hoofdcoach aan het einde van 2020, maar ik ben trots op de manier waarop het team samen is opgetrokken en samen verder is gegaan. Samen hebben we naar een oplossing gezocht waarin we alle vertrouwen hebben”, aldus Park.