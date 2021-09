Brits kampioenschap wielrennen van 14-17 oktober in Lincoln

British Cycling heeft nieuwe data gevonden voor het Brits kampioenschap wielrennen. Van 14-17 oktober wordt in Lincoln gereden om de titels in het tijdrijden en de wegwedstrijden. Eerder dit jaar werd het Brits kampioenschap nog afgelast vanwege de geldende coronamaatregelen.

De wegwedstrijden (zondag 17 oktober) vinden plaats in het centrum van Lincoln. Die stad is gelegen in het graafschap Lincolnshire, ruim twee uur rijden ten oosten van Manchester. Het parcours is gelijk aan dat van de jaarlijkse Lincoln Grand Prix en in elke ronde van 12,7 kilometer ligt de kasseienklim van Michaelgate. Deze is ruim 200 meter lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 11%, met uitschieters tot 20%.

De mannen rijden tijdens de wegrit dertien rondes (166 kilometer) en de vrouwen acht rondes (101 kilometer). De aankomst ligt op Castle Square in Lincoln. In 2015 werd het Brits kampioenschap ook in Lincoln verreden en wist Peter Kennaugh er zijn tweede wegtitel te veroveren.

De tijdritten (donderdag 14 oktober) worden verreden in het nabijgelegen Tealby. De mannen rijden een tijdrit van 44,7 kilometer, terwijl de vrouwen en de beloften een chrono afwerken van 29,4 kilometer. Op de vrijdag wordt nog een criteriumkampioenschap verreden.

Deelnemers

British Cycling heeft de eerste deelnemers aan het Brits kampioenschap bekendgemaakt. Onder meer Mark Cavendish, Ethan Hayter, Owain Doull, Matthew Walls, Ben Swift, Jake Stewart, Leo Hayter, Matt Holmes, James Shaw, Matt Gibson, Harry Tanfield en Connor Swift worden verwacht in de wegwedstrijd.

Chris Froome ontbreekt op de zondag, maar zal wel het tijdritkampioenschap rijden. Daarin neemt hij het op tegen onder meer Alex Dowsett, Ethan Hayter, Scott Davies, Owain Doull, Fred Wright, Connor Swift, John Archibald, Dan Bigham.