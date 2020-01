Brian van Goethem kijkt uit naar samenwerking met Gilbert en Degenkolb woensdag 29 januari 2020 om 10:13

Brian van Goethem staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de WorldTour. De 28-jarige Zeeuws-Vlaming van Lotto Soudal – die deze week op Mallorca zijn seizoensdebuut maakt – kijkt uit naar de samenwerking met Philippe Gilbert en John Degenkolb. Dat vertelt hij in een interview met de PZC.

Na vier jaar Roompot maakte hij vorig jaar de overstap naar Lotto Soudal. Van Goethem ziet een duidelijk verschil tussen de twee ploegen. “Bij Roompot was het toch meer ieder voor zich en god voor ons allen. We waren echter niet goed genoeg om de koers te maken. We koersten dus meer vanuit de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.”

Bij Lotto Soudal kwam hij in een knechtenrol en reed hij in dienst van renners die meestrijden voor de winst. “Dat is een wezenlijk verschil en geeft meer moraal. Je merkt ook dat je onbewust meer uit jezelf haalt. Je komt verder in de klassiekers en overleeft bepaalde klimmen plots wel, terwijl je de voorgaande jaren op diezelfde punten moest afhaken.”

Met Gilbert en Degenkolb haalde Lotto Soudal de voorbije winter twee grote namen binnen. “Het zal natuurlijk wel anders zijn dan vorig jaar nu renners als Gilbert en Degenkolb erbij zijn”, voorspelt hij. “Het zijn echte winnaars die respect afdwingen. Gilbert is voor mij ook de beste klassiekerspecialist van zijn generatie. Dat geeft natuurlijk voldoening om voor zulke renners te rijden”, geeft hij aan.

Zijn eerste jaar in Belgische dienst verliep met vallen en opstaan. In het voorjaar lag hij er een maand uit met een oogblessure en in de Vuelta moest hij vroegtijdig ziek opgeven. In 2020 hoopt hij opnieuw deel te kunnen nemen aan een grote ronde. “Dat zou dan opnieuw de Vuelta moeten zijn die ook nog eens in Nederland start dit jaar. Dat is echter allemaal nog toekomstmuziek, eerst maar eens een goed voorjaar neerzetten”, stelt hij.