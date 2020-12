Brian van Goethem (29) zet punt achter wielercarrière

Brian van Goethem heeft zijn wielerloopbaan beëindigd. De Zeeuw die de afgelopen twee seizoenen uitkwam voor Lotto Soudal gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière.

Eind september kreeg hij te horen dat zijn contract bij de Belgische WorldTour-formatie niet werd verlengd. Nu heeft ‘Breakaway Brian’, zoals hij in het peloton bekend staat, besloten om de fiets aan de haak te hangen. “Het is ontzettend jammer dat ik na zo’n rotjaar moet stoppen, maar het is niet anders”, vertelt Van Goethem in gesprek met Omroep Zeeland.

“Het liefst was ik prof gebleven, maar ik moet ook realistisch zijn dat dit er niet meer inzit”, concludeert Van Goethem, die nog niet weet of hij in de toekomst nog als amateur verder gaat. “Ik wil het eerst maatschappelijk op de rit hebben voordat ik daarover beslis. Ik heb een HBO-diploma en ben me nu aan het oriënteren.”

Na twee seizoenen bij Metec-TKH te hebben gereden debuteerde Van Goethem in 2015 als prof bij Roompot. Hij reed in totaal vier seizoenen bij deze ploeg voordat hij bij Lotto Soudal de stap naar de WorldTour mocht maken. Bij deze ploeg startte hij in 2019 in zijn enige grote ronde, maar de Vuelta wist de Zeeuw niet uit te rijden. Daarnaast maakte Van Goethem enkele malen zijn opwachting in de kasseienmonumenten.

Van Goethem staat op de erelijst van wedstrijden als de Zuid-Oost Drenthe Classic, de Ronde van Midden-Brabant, de GP Marcel Kint en de GP Briek Schotte. Maar het meest bekend is hij toch vanwege vele lange ontsnappingen. Dit leverde hem ook de bijnaam Breakaway Brian op.

foto: Cor Vos