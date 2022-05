Breuk in heupkom stelt rentree Jasper De Buyst uit: “Kan nog wel even duren”

Lotto Soudal zal voorlopig geen beroep kunnen doen op Jasper De Buyst. De sprintaantrekker van Caleb Ewan had bij een valpartij in de Ronde van Turkije zijn sleutelbeen gebroken, maar een breuk in zijn heupkom kwam pas enkele weken later aan het licht. “Dat dwong me tot nog wat meer rust”, vertelt De Buyst.

“Ongeveer twee weken na mijn val in Turkije deed ik enkele trainingsritten”, aldus De Buyst tegen Sporza. “Maar dat met een pijnlijk gevoel in mijn lies. Nadien wees een scan uit dat ik naast mijn gebroken sleutelbeen ook een breuk aan mijn heupkom had opgelopen. Dat dwong me tot nog wat meer rust, maar onderzoeken eerder deze week hebben uitgewezen dat ik de trainingen weer kon hervatten op een gemakkelijke intensiteit. De eerste paar ritten gingen goed.”

Een hoofddoel voor de 28-jarige De Buyst is de Tour de France, die op vrijdag 1 juli begint in Kopenhagen. Gaat hij op tijd hersteld zijn? “Het kan nog wel even duren tot ik terugkeer in competitieverband”, laat hij weten. “Ik hoop de trainingsbelasting snel weer te kunnen opvoeren en mik op een terugkeer in competitie over een paar weken.”