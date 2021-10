Brent Van Moer sluit seizoen af in Parijs-Tours: “In deze conditie was ik in Roubaix niet graag gestart”

Interview

Brent Van Moer gaat zondag van start in Parijs-Tours. Opmerkelijk, want de renner van Lotto Soudal was na zijn revalidatie van een heupbreuk oorspronkelijk van plan om het seizoen af te sluiten met alleen enkele kermiskoersen. Dat ging zodanig goed dat hij afgelopen dinsdag ook in Binche-Chimay-Binche van start ging. En ook daar houdt het dus niet op. “Toch zal ik Parijs-Tours eerder in dienst rijden van Florian Vermeersch.”

Van Moer reed in Binche na een aanvallende koers nog top dertig. “Mijn revalidatie is iets sneller verlopen dan we hadden vooropgesteld. “We bleven in Binche nog maar met een vijftigtal renners over voor de plaatselijke rondes en daar was ik bij. Last-minute hebben we met de ploeg dan toch beslist dat ik zou starten in Parijs-Tours. De vorm van de Tour heb ik niet omdat ik zo lang heb stilgelegen door die gebroken heup. Ik was dus sowieso niet klaar voor de zware Parijs-Roubaix van vorige week. Dat deed pijn, maar in deze conditie was ik er niet graag gestart. Nu kan ik toch nog met een mooie Parijs-Tours het seizoen afsluiten en met een goed gevoel de winter inzetten.”

“Of ik in Parijs-Tours niet stiekem voor een resultaat ga? Ik kan wel meekoersen vooraan en hopelijk zit ik mee in een vlucht, maar een resultaat rijden is nog ver van mijn bed. Mijn conditie is nog niet top. Het zal eerder in dienst van Florian Vermeersch zijn.”

Polderblues

Vermeersch is na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix de man in vorm bij Lotto Soudal. Bovendien is hij een boezemvriend van Van Moer. Van Moer bekeek de wedstrijd van zondag dan ook op televisie met de vriendengroep waar ze allebei deel van uitmaken, de Polderblues. Een hoop vrienden, zowel jongens als meisjes, van wie een aantal elkaar leerde kennen bij de belofteploeg van Lotto Soudal. De wielrenners onder hen gaan vaak samen trainen: Van Moer, Vermeersch, Viktor Verschaeve, Sander De Pestel en Alex Colman.

“Ook Florian kwam zondagavond na de wedstrijd nog langs. Het was wel leuk om in die intieme kring nog eens over die koers te babbelen en er iets op te drinken”, zegt Van Moer. “Vooral zijn ogen maakten indruk op me toen ik hem zag. Door een hele dag zonder bril te krijgen en vuiligheid in zijn ogen te krijgen, waren die ontstoken. Erg om te zien. Ook in Binche kon ik aan de ogen zien wie Roubaix had gereden.”

De vriendengroep sprak zondag niet zomaar af om samen te kijken. Ze wisten dat er een mooie koers in het verschiet kon liggen voor hun vriend. “Zijn tweede plaats had ik niet zien aankomen, maar we wisten wel dat het iets voor Florian zou zijn. In slecht weer en na een zware koers raakt hij altijd ver. Daar heeft hij de motor voor. Toen hij bij de belofteploeg van Lotto Soudal terechtkwam in 2019, maakte hij eigenlijk pas de overstap van het veldrijden naar de weg. Hij had nog niet veel wegkoersen gereden en had ook nog niet veel op de weg getraind. Die grote inhoud had hij nog niet, maar dat kwam supersnel. Dat jaar won hij bijna tien koersen.”

Geen focus meer op tijdrijden

Parijs-Roubaix is niet alleen een lievelingskoers van Vermeersch, maar ook van Van Moer. Van de tijdrijder Van Moer die drie jaar terug vice-wereldkampioen werd bij de beloften, is nog weinig sprake. Al was hij nooit een pure tijdrijder, zijn verdeelde focus lag er in de jeugdreeksen wel nog op. Toch zag Van Moers trainer, Michel Geerinck, al snel in dat hij het tijdrijden beter kon laten varen. Hij was meer geschikt voor het Vlaamse werk. Omdat hij nu eenmaal niet voldoende lenig is om aerodynamisch in de beugel te liggen op de tijdritfiets.

“Dat klopt”, zegt Van Moer. “Bij de beloften stak ik er misschien bovenuit met mijn hoog vermogen, maar als je bij de profs komt, is dat alleen niet meer voldoende. Dan moet het aerodynamische plaatje ook al heel goed meezitten, wat bij mij niet het geval was. Zo ben ik me meer gaan focussen op het kortere intervalwerk om goed te zijn in de klassiekers. En dat heeft dit jaar echt wel geloond.”

Vooral in rittenkoersen maakte de nog altijd maar 23-jarige Van Moer een goede beurt, zo won hij een rit vanuit de vroege vlucht in het Critérium du Dauphiné en deed hij bijna hetzelfde trucje over in de Tour. “Volgend jaar wil ik nog meer mijn gang gaan in de klassiekers”, zegt hij. “Samen met Florian. Dit jaar reed ik in functie van Philippe Gilbert en John Degenkolb, maar hopelijk krijg ik vaker een vrije rol.”