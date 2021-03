Brent Van Moer na tweede plek: “Er zat misschien nog meer in”

Brent Van Moer zat met gemengde gevoelens na de zesde etappe van Tirreno-Adriatico. De 23-jarige coureur van Lotto Soudal werd vanuit de kopgroep tweede achter Mads Würtz Schmidt. “Had ik de sprint kunnen beginnen in het wiel van de Deen, zat er misschien nog meer in”, vertelt Van Moer na afloop.

“Maar uiteindelijk ben ik toch tevreden met de tweede plaats”, aldus de tijdritspecialist, die met vijf man overbleef in de finale. “De tegenwind in de laatste kilometers ontmoedigde ieder van ons om een aanval te plaatsen. Even dacht ik nog aan een late uitval in de laatste kilometer, maar toch besliste ik om de sprint af te wachten en uiteindelijk ben ik tevreden dat ik dat heb gedaan. Ik had graag aan het wiel van Würtz Schmidt gezeten, maar ik mis daarin nog wat ervaring en liet me wat wegdrummen.”

Het plan van Lotto Soudal was om in de kopgroep van de dag te zitten. “We wisten dat de ontsnapping vandaag een kans op slagen zou hebben, zeker met het technische lokale parcours aan het eind”, geeft Van Moer aan. “Ik was dan ook blij dat het me lukte. Na de loodzware etappe van gisteren voelden de benen eigenlijk meteen vrij goed aan, een positief signaal.”

“Met z’n zessen hadden we afgesproken om goed samen te werken. Het peloton kwam niet meteen veel dichter en in de laatste twee rondes hebben we de gashendel volledig opengedraaid en werd het duidelijk dat we voorop zouden blijven”, blikt hij terug.