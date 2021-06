Brent Van Moer gecharmeerd door steun Rode Duivels: “Heb Vertonghen bedankt”

Geen topresultaat voor Brent Van Moer vandaag. De 23-jarige Waaslander was als jongere een tijdrittalent, maar heeft intussen de focus verlegd. “Naar de klassiekers en etappes in mooie rittenkoersen. En daar heb ik nog geen spijt van gehad.”

“Ik heb een rustige dag beleefd”, vertelde Brent Van Moer na zijn tijdrit. “Het was absoluut niet de bedoeling om vol te gaan.” Twee jaar geleden werd Van Moer nog Belgisch beloftenkampioen in deze discipline. En nog een jaar eerder pakte hij zilver op het WK.

“Maar de voorbije maanden heb ik steeds minder tijd in het tijdrijden geïnvesteerd”, zegt hij. “In zo’n tijdrit kan ik misschien top twintig halen. Dan focus ik liever op de klassiekers en etappes in mooie rittenkoersen. Daar heb ik nog geen spijt van gehad.”

Van Moer won intussen een rit in de Dauphiné en stal ook gisteren vele wielerharten met zijn aanvalslust en doorzettingsvermogen in de etappe met aankomst in Fougères. Pas op 170 meter van de finish werd hij overspoeld door het peloton.

Op waarde geklopt

“Ik heb tal van mooie reacties gehad en dat doet uiteraard plezier”, lacht Van Moer. “Maar uiteraard had ik liever gewonnen. Nu ja, ik ben op mijn waarde geklopt. We wisten vooraf dat ik een halve minuut moest hebben om de laatste kilometer in te gaan. Ik heb alles gegeven, maar het was niet voldoende.”

Een van de reacties kwam vanuit Tubeke, waar de Rode Duivels hun kwartfinale tegen Italië voorbereiden. Zowat het halve team moedigde enthousiast aan, waarna Jan Vertonghen het videootje (zie onder) deelde op zijn Instagram-pagina. “Heel leuk. Ik heb Jan gisteravond nog een berichtje gestuurd.”

De komende dagen wil Van Moer het nog een keer proberen in de aanval. “Vrijdag, die rit van 250 kilometer, is misschien wel een mooie opportuniteit. Met een reële kans dat de ontsnapping standhoudt. Ook volgende week zie ik nog wel een of twee kansen, maar daarvoor moet ik het roadbook eerst nog wat beter bestuderen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jan Vertonghen (@jvertonghen)