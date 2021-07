Brent Van Moer achtste in Nîmes: “Ik blijf het proberen tot Parijs”

Brent Van Moer liet zich vandaag opnieuw van voren zien in de Tour de France. De Belgische hardrijder van Lotto Soudal maakte deel uit van een vroege vlucht en kwam uiteindelijk als achtste over de streep in Nîmes. “De benen zijn goed en ik blijf het proberen tot Parijs”, liet Van Moer na afloop weten aan Sporza.

Van Moer was niet de enige renner van Lotto Soudal in de vroege vlucht. Ook zijn Australische ploegmakker Harry Sweeny zat goed van voren en deed in de finale zelfs een gooi naar de ritzege. “Het verliep allemaal goed en we hebben goed het ploegenspel gespeeld. Ik ben blij voor Harry, die als derde finishte, maar als je met twee meezit verwacht je er altijd meer van”, aldus Van Moer.

Goede benen

“Nils Politt was echter gewoon de sterkste. Er kon uiteindelijk maar eentje meegaan met zijn versnelling. In de achtervolgende groep zaten jongens die ik op papier kon kloppen in de sprint, maar ik heb geprobeerd om de boel af te stoppen voor Harry. Ik had graag meegezeten en ik voelde me vandaag ook goed, maar Harry zat mee en dus moest ik afstoppen.”

“Ik had de aanval van Politt niet meteen verwacht. Ik wachtte eigenlijk op een aanval van Alaphilippe op het laatste klimmetje, maar jongens als Küng en Politt probeerden te anticiperen.” Van Moer moest vandaag dus genoegen nemen met een ereplaats, maar wil het zeker nog een keer proberen in deze Tour. “De benen zijn goed en er komen nog zware dagen aan, maar ik ga het blijven proberen tot Parijs.”