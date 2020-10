Brent Bookwalter spreekt zich uit na incident in de Giro d’Italia woensdag 7 oktober 2020 om 11:44

Na afloop van de vierde etappe van de Giro d’Italia ging het vooral over een incident in de slotkilometers. Luca Wackermann en Etienne van Empel, twee renners van Vini Zabú-Brado-KTM, kwamen ten val doordat een laaghangende helikopter de dranghekken omver had geblazen. Brent Bookwalter zag het gebeuren en roept op tot actie.

De renner van Mitchelton-Scott, die zich als afgevaardigde van de Noord-Amerikaanse afdeling van rennersvakbond CPA bezighoudt met de veiligheid van de wielersport, is van mening dat RCS Sport zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De Giro-organisatie wijst echter met een beschuldigende vinger naar de bestuurder van de helikopter.

Bookwalter in gesprek met Cyclingnews: “Het is een terugkerend iets. Het is makkelijk om iemand anders de schuld te geven, maar uiteindelijk is RCS verantwoordelijk voor de organisatie van de Giro d’Italia. De helikopter vliegt daar om een wedstrijd van RCS in beeld te brengen. Als de crew geen verantwoording moet afleggen aan RCS Sport, aan wie dan wel? Vliegen ze daar gewoon op eigen gezag?”

Veilige omgeving voor de renners

De 36-jarige Amerikaan heeft een duidelijke mening als het gaat om het thema veiligheid in de koers. “Het is aan de organisatie om een veilige omgeving voor de renners te creëren. Als men niet in staat is om de helikopterpiloten in bedwang te houden, dan hebben we geen helikopters nodig tijdens de koers. Al weet ik ook wel dat het erg belangrijk is om het wielrennen in beeld te brengen.”

“Het is echter belachelijk dat renners naar het ziekenhuis moeten na domme fouten. Dit soort dingen mogen gewoon niet gebeuren”, aldus Bookwalter. De rennersvakbond liet gisteren weten het incident in de Giro te zullen onderzoeken, maar Bookwalter heeft weinig vertrouwen in de CPA. “Ik ben nu vooral gefrustreerd over de hele gang van zaken.”

Kritiek op rennersvakbond CPA

“Het is makkelijk om te zeggen: we gaan het tot op de bodem uitzoeken. We hebben de afgelopen periode ontzettend veel aangedragen en we proberen ook samen te werken met de CPA, maar er wordt nauwelijks actie ondernomen. Er volgt nooit een sanctie na een incident, niemand is aansprakelijk en de organisatie biedt vaak ook niet zijn excuses aan.”

“Het is makkelijk om de mond vol te hebben over veiligheid. Je kunt wel zeggen dat je iets gaat onderzoeken, maar dat zorgt er niet voor dat Luca (Wackermann, red.) het ziekenhuis mag verlaten.”