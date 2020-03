Bredene Koksijde Classic vraagt toestemming voor renner extra per team

De afgelasting van de Italiaanse wedstrijden stuurt een pak planningen van renners en ploegen in de war. Ook Bredene Koksijde Classic springt op de kar om een handje toe te steken. Organisator Bert Pattyn vertelt aan WielerFlits dat hij een aanvraag bij de UCI indient om teams toe te laten met acht renners te starten in plaats van met zeven.

“Ik heb ondertussen overleg gehad met een aantal teams, en die zijn allemaal bereid mijn voorstel te ondersteunen”, vertelt Pattyn. “Ik heb dat voorstel nu ingediend bij de UCI en ik hoop op groen licht.” Daarnaast heeft de West-Vlaming ook al een overeenkomst met Jumbo Visma, dat oorspronkelijk niet op de deelnemerslijst stond. De Nederlandse WorldTourploeg wil met Dylan Groenewegen naar de kust afzakken.

“Zoals het er nu naar uitziet, zullen op vrijdag 20 maart twaalf of dertien WorldTour-teams aan de start staan (dat is vijf meer dan tijdens de editie van 2019, red). Als, ook ik moet in de voorwaardelijke wijs spreken, de wedstrijd doorgaat, verwacht ik dat we met een zeer aantrekkelijk deelnemersveld kunnen uitpakken. Daarmee mogen we ons misschien wel voorzichtig profileren als de Primavera van het Noorden“, besluit Pattyn met een knipoog.