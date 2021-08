Braspennincx en Van Riessen vol vertrouwen: “We zijn veel sterker geworden.”

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen grepen vandaag net naast een medaille op de teamsprint, maar barstten van het vertrouwen. Dat bleek uit het interview na afloop met de NOS. “We zijn veel sterker geworden”, zei Van Riessen.

Braspennincx kon dat voor zichzelf ook bevestigen. “Ik ben sterker dan ooit. Ik krijg verzetten rond die ik vroeger niet rond kreeg. We gaan zien wat voor uitslagen daar aan hangen.” Braspennincx en Van Riessen komen ook nog in actie op de keirin en de sprint.

Toch balen beide vrouwen ook een beetje van de vierde plaats. Van Riessen: “Dat is toch net jammer. We hadden ons niet voorbereid op dit onderdeel, omdat we onze focus gericht hebben op de individuele onderdelen. Dit onderdeel moesten we rijden dat hebben we heel goed gedaan.” Braspennincx: “Vierde is een mooi resultaat, maar natuurlijk kom je hier voor de medailles.”