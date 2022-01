Brandon Rivera breekt elleboog en ligt bij Egan Bernal in ziekenhuis

Brandon Rivera is na een valpartij tijdens een trainingsrit opgenomen in hetzelfde ziekenhuis als Egan Bernal. De Colombiaan, net als Bernal uitkomend voor INEOS Grenadiers, kwam donderdag ten val tijdens een training en liep daarbij een gebroken elleboog en een ontwrichte schouder op.

Volgens de politie verloor de 25-jarige Rivera tijdens zijn training de macht over zijn fiets en ging hij daardoor onderuit. Met een blessures aan zijn elleboog, die naast gebroken ook uit de kom was geschoten, en een ontwrichting in de schouder, komt hij er wel beter af dan zijn kopman. Beide INEOS-renners waren met een Zuid-Amerikaans deel van de ploeg op trainingskamp in Colombia, maar liggen nu in het Clínica Universidad de La Sabana in Bogota.

Hoe lang Rivera niet in actie kan komen voor de Britse sterrenformatie, is niet bekend.

Unfortunately @_brandon_2103 has crashed while training in Colombia today and been taken to hospital. He's suffered a fractured and dislocated elbow, and has dislocated his AC joint. Get well soon, amigo 🙏 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 27, 2022

Twee kleine ingrepen Bernal

Bernal botste maandag tijdens een training in Colombia op hoge snelheid tegen een stilstaande bus. De klimmer kwam met een gebroken ruggenwervel, rechterdijbeen en rechter knieschijf op de Intensive Care terecht. Ook liep hij meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en een borsttrauma op. De eerste operaties laten echter goede ontwikkelingen zien in zijn herstel.

Het laatste nieuws over Bernal kwam afgelopen nacht binnen: de artsen in het ziekenhuis hebben twee kleine operaties uitgevoerd. Dit ging om ‘secundaire’ ingrepen die gericht waren op het herstellen van een breukje in zijn middenhandsbeentje en op het herstellen van breuken in zijn mond en gebit.