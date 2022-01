Foto’s bevestigen uitstekend resultaat rugoperatie Egan Bernal

Opnieuw positief nieuws over de situatie van Egan Bernal. De Clínica Universidad de La Sabana, het ziekenhuis waar de Colombiaanse renner wordt behandeld, bevestigt wat het eerder berichtte: dat de rugoperatie succesvol is uitgevoerd. Nieuwe foto’s van zijn rug tonen een uitstekend resultaat, klinkt het. Ook meldt het ziekenhuis dat Bernals geperforeerde longen zich weer adequaat hebben uitgebreid.

In het dagelijkse communiqué is verder te lezen dat er begonnen is met voedingsondersteuning en dat het revalidatieproces in gang is gezet. De behandeling tot nog toe heeft ook bestaan uit pijnbestrijding, valt te lezen.

Bernal botste maandag tijdens een training in zijn thuisland Colombia op hoge snelheid tegen een stilstaande bus. De klimmer kwam met een gebroken ruggenwervel, rechterdijbeen en rechter patella op de Intensive Care terecht. Ook liep de 25-jarige renner van INEOS Grenadiers meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en een borsttrauma op.

#ATENCION | 🚴‍♂️🇨🇴🙏🏻COMUNICADO OFICIAL No. 6 del estado de salud de Egan Bernal 🚴‍♂️🇨🇴🙏🏻 🚴‍♂️🇨🇴 SEGUNDO DÍA CON BUENAS NOTICIAS 🚴‍♂️🇨🇴🙏🏻👏 🚴‍♂️🇨🇴👏Evolución Favorable 🚴‍♂️🇨🇴👏Excelente resultado de la cirugía de columna 🚴‍♂️🇨🇴👏 Pulmones reexpandidos adecuadamente#FuerzaEgan #EganBernal pic.twitter.com/DWtpKTkKlg — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) January 26, 2022