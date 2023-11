donderdag 23 november 2023 om 16:26

Brandon McNulty is zoekende naar specialiteit, maar heeft groot tijdritdoel voor 2024: “Timing wel lastig”

Brandon McNulty is al zes jaar prof, maar weet nog steeds niet precies wat nou zijn specialiteit is. “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik probeer uit te zoeken welk type renner ik ben”, zegt de Amerikaan in gesprek met Velo en Cyclingnews. Wel wil hij komend seizoen extra aandacht besteden aan zijn tijdrit met het oog op de Olympische Spelen.

“Ik probeer een klassementsrenner te zijn, maar soms rijd ik ook echt goede tijdritten en soms ben ik ook goed in eendaagse wedstrijden”, aldus McNulty. “Misschien dat volgend jaar dus een kans is om andere wedstrijden te ontdekken dan de grote rittenkoersen van een week en zo. Ik probeer nog altijd te groeien.”

“Ik wil zeker eendaagse wedstrijden rijden volgend jaar. Ik heb Luik-Bastenaken-Luik een paar keer gedaan, maar één keer was ik ziek en een andere keer was er een massale valpartij, dus ik heb daar nog nooit echt goed gereden. In de Ronde van Lombardije is het hetzelfde verhaal. Ik zou daar graag eens echt goed rijden.”

Hoogtepunten

McNulty heeft al goede herinneringen aan Italië, want hij won dit jaar een rit in de Giro d’Italia. Dat was het ‘absoluut het hoogtepunt’ van zijn carrière, vertelt hij. McNulty noemt zijn vierde plaats op het WK tijdrijden van dit jaar ‘waarschijnlijk het op één na grootste moment’ van zijn loopbaan.

“Het was een persoonlijke overwinning, want men zag me altijd als een tijdritspecialist, maar de laatste jaren kwam dat er niet helemaal uit”, legt McNulty, die deze zomer ook Amerikaans kampioen tijdrijden werd, uit. “Het was heel bevredigend voor me. Ook hebben we ons verbeterd op het gebied van de fiets, wielen, banden en dergelijke. Het is mooi om te zien dat dat zijn vruchten afwerpt.”

Olympische tijdrit

Het afgelopen seizoen reed McNulty meer goede tijdritten en dus heeft hij zich ook voor volgend jaar een groot tijdritdoel gesteld. Hij wil scoren op de olympische tijdrit in Parijs. “Nu ik eindelijk heb gezien dat ik goed kan tijdrijden, wil ik daar voor gaan. Al is de timing wel lastig”, doelt McNulty erop dat de Olympische Spelen kort na de Tour de France vallen. Daar verwacht hij weer aan te moeten treden als helper van Tadej Pogacar, want de Amerikaan verlengde onlangs zijn contract bij UAE Emirates tot eind 2027.

“De Olympische Spelen zijn direct na de Tour de France. Als je de Tour doet, kan je daar goed uitkomen, maar ook slecht. Wanneer je de Tour niet doet, kan het ook zo zijn dat je niet zo goed bent als de anderen.”