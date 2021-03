Brandon McNulty schuift op in Parijs-Nice: “Het was een intense dag”

Primož Roglič was vandaag de grote winnaar in Parijs-Nice, maar ook Brandon McNulty deed prima zaken in de vierde etappe naar Chiroubles. “Het was een hele intense dag, maar ik had vandaag goede benen”, aldus McNulty, die nu derde staat in het klassement.

De 22-jarige Amerikaan van UAE Emirates moest aan de finish wel wat seconden prijsgeven op zijn directe concurrenten, maar wist de schade te beperken en schuift een plekje op in de stand. Het verschil met leider Roglič is nu 37 seconden. “Ik had wat problemen met positioneren voor de laatste sprint.”

“Ik ging relatief vroeg aan en had vandaag geen versnelling in huis. Ik ben echter wel blij met de vorm en ik had vandaag ook hele goede benen. Ik begon met klassementsambities aan deze Parijs-Nice en het is fijn om te weten dat ik nu op de goede weg ben. Na vandaag is duidelijk geworden dat Roglič in goede doen is, maar laten we de komende dagen nog even afwachten.”

Morgen staat er een relatief vlakke etappe naar Bollène op het programma. Op vrijdag, zaterdag en zondag volgen nog enkele zware ritten. Zo trekken de renners zaterdag naar de top van Valdeblore La Colmiane, terwijl het zondag tijd is voor de traditionele slotetappe naar Nice.