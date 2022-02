Brandon McNulty: “Ik wil nu ook gaan presteren in etappekoersen”

Met een vroege aanval op de voorlaatste klim bezorgde de 23-jarige Brandon McNulty zich de overwinning in de Faun-Ardèche Classic. De tweede seizoenszege alweer voor de Amerikaan, die nu uitkijkt naar de etappekoersen. “Ik wil daar nu ook gaan presteren”, zegt hij.

“Ik ben heel blij met deze overwinning. Het was een zware dag, omdat ik agressief aan het koersen was. Vooral op de laatste twee beklimmingen, waarin ik ten aanval trok.”

“Het begin van mijn seizoen is erg goed, met een een aantal mooie resultaten. Ik wist dat ik goed getraind heb. Dat ik dat nu ook kan vertalen in twee zeges doet me deugd”, eindigt McNulty.