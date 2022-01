Brandon McNulty: “Ik had niet de jump om Valverde te kloppen”

Brandon McNulty was vandaag opnieuw dicht bij de overwinning in de Trofeo Pollença-Andratx, nadat hij woensdag na een fraaie solo al zegevierde in de Trofeo Calvia en gisteren vierde was in de Trofeo Serra de Tramuntana. Op de steile slotklim was alleen Alejandro Valverde sterker.

“Het was weer een superzware dag”, concludeerde McNulty naderhand. Onderweg moesten de renners meer dan 3100 hoogtemeters overwinnen en na 170 kilometer lag de finish na een steile puist met stijgingspercentages tot voorbij 15%. Daar ging een fors uitgedund peloton strijden om de vierde overwinning in de Mallorca Challenge.

“Ik begon in goede positie aan de laatste beklimming en op een kilometer van de finish probeerde ik Valverde te volgen. Daarna plaatste ik mijn eigen aanval en waren het alleen Valverde, Vlasov en ik nog. Het kwam aan op een sprint en ik had niet echt de jump om Valverde te kloppen. Al bij al was het opnieuw een goede dag voor mij en de ploeg”, aldus McNulty.

Michael Matthews (4e)

Michael Matthews legde in Andratx beslag op de vierde plek. “We hebben echt goed gereden als ploeg. We positioneerden ons vanaf de start echt goed, we zaten allemaal samen. En dan hebben we druk gezet op de koers, wat echt moeilijk was. Maar we bleven eigenlijk samen tot de laatste 15, 20 kilometer. Ik had ploegmaten bij me, wat heel fijn was. En dan kon ik mijn ding doen in de finale op de laatste klim. Ik kwam een beetje te kort voor het podium, maar het zijn goede tekenen voor de toekomst.”