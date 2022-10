Brand rekent af met Van Empel en Betsema in Exact Cross Meulebeke

Lucinda Brand is de winnares geworden van de Exact Cross Meulebeke. In de slotfase rekende ze af met twee rensters van Pauwels Sauzen-Bingoal: Fem van Empel en Denise Betsema.

Fem van Empel en Lucinda Brand waren voorafgaande aan de Exact Cross Meulebeke de grote favorieten. Van hen had Van Empel de beste start, want in de beginfase sloeg ze samen met Ceylin del Carmen Alvarado een gaatje met de rest van het pak. Brand zat evenwel niet ver: na de eerste ronde lag ze slechts drie seconden achter. In de tweede ronde kan ze aansluiten, samen met Inge van der Heijden, Aniek van Alphen en Denise Betsema.

Met zes koploopsters begonnen we aan de derde ronde. Niet veel later kwam er een versnelling van Brand, waar alleen Van Empel een antwoord op had. De twee gedoodverfde favorieten scheidden zich even af van de rest, maar Van der Heijden, Alvarado en Betsema kwamen weer terug. Voor Van der Heijden en Alvarado was dit overigens maar van korte duur, want in de vierde ronde kregen we drie koploopsters: Betsema, Van Empel en Brand.

Brand, Betsema en Van Empel

In de zandstrook maakte Van Empel vervolgens het verschil. Brand moest hier van de fiets en zag haar jonge concurrent gelijk een behoorlijk gat slaan. Bij het ingaan van de vijfde ronde was het verschil tussen de koploopster en het tweetal daarachter tien seconden. Brand gaf echter niet op, want ze loosde Betsema – ploeggenote van Van Empel – en reed in één ruk terug naar de kop van de koers. Omdat het daar vervolgens wat stilviel, kon ook Betsema terugkeren.

Het ging dus tussen drie rensters in de slotronde. Betsema moest al snel passen, maar kwam in de ultieme slotfase terug. Het was zodoende twee tegen één in de sprint om de zege, maar Brand, die van kop aan ging, was in de slotmeters duidelijk de sterkste. Zij pakte de zege. Van Empel werd tweede, Betsema derde.

Exact Cross Meulebeke

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Fem van Empel

3. Denise Betsema

4. Inge van der Heijden

5. Marion Norbert Riberolle

6. Aniek van Alphen

7. Ceylin del Carmen Alvarado

8. Anna Kay

9. Marie Schreiber

10. Amandine Fouquenet