Brand na winst in Herentals: “Dacht dat het een mentaal dagje ging worden”

Lucinda Brand begon vermoeid aan de X2O Trofee in Herentals, maar aan het eind van de race won ze solo met een voorsprong van 49 seconden op Denise Betsema. Naast haar zestiende zege van het seizoen, doet Brand ook goede zaken in het klassement. “Mooi dat ik nog naar een mooi gat kan rijden”, zegt ze.

Van de vermoeidheid was onderweg weinig te zien bij de wereldkampioene. “Ik had niet gedacht dat ik zo makkelijk de knop kon omdraaien. Ik dacht dat het een mentaal dagje ging worden, maar het ging gewoon goed”, lacht ze na afloop.

Door haar grote voorsprong is het verschil tussen leidster Betsema en Brand in het X2O-klassement nu twee seconden. “Het is bizar. Ik zat niet mee in de start, dus wilde de schade beperken. Maar het is mooi dat ik nog naar een mooi gat kan rijden”, vertelt ze.

Na een drukke periode wacht komend weekend het NK in Rucphen voor de kopvrouw van Baloise Trek Lions. Hoe wil ze toewerken naar dat kampioenschap? “Het lukt niet om continu te slapen. Maar ik ga het heel rustig doen. Ik moet wel op de fiets stappen, anders wordt het helemaal niets, maar echt trainen is er niet bij richting het NK”, kijkt ze vooruit.

Denise Betsema verliest extra tijd door lekke band

Voor nummer twee Denise Betsema was het achtervolgen geblazen. “Ik ben niet super tevreden. Ik verlies super veel seconden en reed in de laatste ronde ook nog lek. Dat merkte ik vanaf de atletiekbaan, precies na de post. Dan zit het ook niet mee en verlies je nog extra seconden. Het was echt een heel lang stuk”, vertelde ze na afloop.

“Ook de afdalingen met een lekke band is heel lastig. Ik heb geprobeerd om alles heel te laten, maar heb bijvoorbeeld niet kunnen spurten. Ik baal echt, want ik verlies veel secondes. Het is nu wel heel nipt”, zegt ze over de stand in de X2O Trofee. “De volgende cross in de X2O Trofee is gelukkig pas laat. We kunnen nu lekker herstellen. Ik ga terug naar het eiland (Texel, red.) en daar nog wat uitfietsen. Ik zal ook nog een dag rust nemen om fris aan de start te komen aan het NK in Rucphen.”

Annemarie Worst derde na strijd met Sanne Cant De strijd om de laatste podiumplaats werd beslecht in het voordeel van Annemarie Worst, zij klopte Sanne Cant. “Op een gegeven moment kwamen we samen te rijden. Sanne probeerde het gat dicht te rijden naar Denise”, legt Worst uit. “Het was spannend en ze reed goed. Jammer dat ze niet vaak over kon nemen, maar dat maakt niet uit.” Maar Worst voelt zich steeds beter worden, getuige ook haar meest recente uitslagen. “De laatste twee rondes was het gevoel goed, de eerste ronde jammer genoeg niet helemaal. Ik kwam niet goed in mijn ritme. Maar het laatste rondje wel weer”, zegt ze. Het NK lijkt voor haar op het juiste moment te komen. “Ik hoop het wel. De vorm komt terug en daar ben ik blij mee.”