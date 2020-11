Brand na nieuwe zege in Tábor: “Voelde mij heel sterk”

Lucinda Brand zette in Tábor de kers op de taart van een ijzersterk weekend. Zaterdag won ze al in Kortrijk en vandaag trok ze aan het langste eind in de openingsmanche van de Wereldbeker. “Ik voelde mij heel sterk, maar het deed wel pijn omdat ik nog wel last van gisteren had”, lacht Brand.

Halverwege reed de kopvrouw van Telenet-Baloise weg uit een kopgroep van zes. “Ik heb wel wat kleine foutjes gemaakt, maar ik denk dat iedereen dat deed hier. Ik voelde mij sterk en probeerde het gewoon, blijkbaar had iedereen moeite. Daarom bleef ik druk zetten”, legt ze uit.

Het leek heel makkelijk te gaan voor Brand. “Maar het is nog steeds een zwaar parcours, ook al ziet het er makkelijk uit. Maar het kost mij ook moeite”, zegt ze.

“Ik denk wel dat ik door de lockdown in de zomer wat meer op de crossfiets heb kunnen zitten. Sommige dingen gaan er daardoor meer in zitten, daardoor hoef ik niet meer te wennen. Dat scheelt. Sowieso train ik meer op techniek, en als dat beter gaat dan hou je energie over voor de andere stukken”, aldus de winnares van de cross van Tábor.