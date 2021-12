Brand na dertiende seizoenszege: “Had het gevoel dat Betsema beter was”

Lucinda Brand heeft 2021 afgesloten met winst in de X2O Trofee in Loenhout. De wereldkampioene leek op achtervolgen aangewezen tegen een sterke Denise Betsema, maar toch won Brand. “Ik had het gevoel dat Betsema beter was vandaag, maar soms moet je eerst het bordje van een ander leeg eten”, vertelt ze.

Tijdens het flashinterview was Brand nog flink aan het bijkomen. “Ik was aan het sprinten. Het deed pijn, het was een lange rechte weg”, lacht de winnares, die ook vond dat Betsema beter oogde onderweg. “Ik had dat gevoel ook. Maar je moet eerst het bordje leegeten van een ander, of hoe dat gezegde ook gaat. Ik kon vandaag niet overal lekker weg, maar ik kon dat wel verbeteren. Ik probeerde ook nog onderweg om te bluffen.”

Brand had ook nog Baloise Trek-ploeggenote Shirin van Anrooij aan haar zijde in de kopgroep, maar zij werd uiteindelijk derde. “Het is altijd moeilijk om een koersverloop te beschrijven, maar het had ook de andere kant op kunnen vallen”, aldus Brand.

Al met al is de wereldkampioene tevreden met haar dertiende overwinning van deze veldritwinter. “Het was niet makkelijk. Er was een lastig parcours en ook de wind speelde daarbij een rol. Shirin en Denise waren allebei sterk en dat maakte het moeilijk”, vertelt ze.

Denise Betsema tweede: “Ik baal wel een beetje” “Ik voelde mij heel goed en misschien was ik vandaag wel de beste in de wedstrijd, maar degene die als eerste over de finish komt is de winnaar. Dat was ik helaas niet”, vertelde Betsema na afloop. “Lucinda en Shirin deden dan ook goed hun werk samen.” “Maar ik baal wel een beetje. Ik moest een keuze maken, of ik met drie naar een sprint wilde, of dat ik initiatief moest nemen met het risico dat Lucinda er nog overheen kwam. Ik word nog wel tweede, gelukkig op niet zo veel achterstand.”