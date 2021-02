Brambilla dankbaar na eindzege Tour du Var: “Ik kon het slim spelen”

Gianluca Brambilla heeft enigszins verrassend de eindzege gegrepen in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De Italiaanse rasaanvaller wist vanuit de kopgroep van de dag de slotetappe te winnen en ook het klassement naar zich toe te trekken. “De etappe van vandaag was heel lastig en zwaar, maar ik wist om in de kopgroep te komen”, vertelt hij na afloop.

“In de kopgroep kon ik het slim spelen. Groupama-FDJ deed vooral het werk, met drie sterke renners”, aldus Brambilla, die in de finale van de bergrit overbleef met Valentin Madouas. “Maar ik had een probleem met mijn radio. Ik wist daardoor niets van de situatie. Gelukkig kwam Gregory Rast (ploegleider, red.) in de finale naast me rijden met de volgwagen. Hij zei dat ik moest alles geven en iedereen moest lossen om voor de ritzege en het klassement te gaan.”

“Eerlijk gezegd dacht ik alleen aan de ritzege en niet aan het algemeen klassement, maar nu heb ik alles binnen”, vertelt hij opgelucht. “Ik wil graag mijn dank uitspreken aan de ploegleiding voor het geloof in mij de laatste jaren, ook in de tijden dat het moeizaam ging. Ik geef altijd 100 procent voor de ploeg en heb dat ook altijd gedaan. Dit is mijn manier om ze terug te betalen.”

Eerste zege sinds september 2016

Het is namelijk vijf jaar geleden dat Brambilla nog eens wist te winnen. In 2016 won hij onder meer een etappe in de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Nu mag hij de etappe én het eindklassement op zijn palmares bijschrijven. In het klassement hield hij Michael Woods en ploegmaat Bauke Mollema nipt achter zich.

Dat Brambilla zich goed voelde in de Tour du Var is niet heel gek. “Ik woon hier in de buurt, in Monaco, sinds vier jaar en ik ken de wegen goed”, zegt hij. “Mijn volgende wedstrijd is de Trofeo Laigueglia, ook dicht bij huis. We gaan zien hoe dat uitpakt.”