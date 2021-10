Bram Welten na eerste profzege: “Dit was een unieke kans”

Bram Welten was dit seizoen al goed voor meerdere ereplaatsen, maar het was even wachten op zijn eerste overwinning bij de profs. Zaterdag was het eindelijk raak in de Tour de Vendée. Met een machtige sprint wist de Nederlander van Arkéa-Samsic in de slotmeters vroege vluchter Alexandre Balmer nog te passeren.

De 24-jarige Welten was vanzelfsprekend erg blij met zijn eerste profzege. “Het is voor mij echt een uitzonderlijke dag. Dit was een unieke kans. Normaal gesproken doe ik het voorbereidende werk voor de sprint, maar vandaag kon ik profiteren van het werk van mijn collega’s. Ik ben blij dat ik in mijn laatste koers voor Arkéa-Samsic heb kunnen winnen”, aldus Welten, die inmiddels heeft getekend bij WorldTour-ploeg Groupama-FDJ.

Vrijheid

Normaal trekt Welten de sprint aan voor Nacer Bouhanni, maar de Fransman stond zaterdag niet aan de start van de Tour de Vendée. Het gaf Welten de gelegenheid om voor eigen rekening te sprinten, maar lange tijd leek het erop dat de Zwitser Alexandre Balmer uit de greep zou blijven van de achtervolgende groep. “In de finale deden Laurent Pichon en Daniel McLay echter nog geweldig werk”, blikt Welten terug op de race.

“In de laatste kilometer deed Daniel nog de moeite om het gat te verkleinen op de renner van Groupama-FDJ. In de laatste kilometer liep het lichtjes bergop en het lukte me aanvankelijk niet goed om te positioneren. Uiteindelijk vond ik het wiel van Edvald Boasson Hagen.” Welten reed eerder dit jaar ook al naar top 5-noteringen in onder meer de Ronde van Limburg, de Grote Prijs Marcel Kint, de Druivenkoers en de GP d’Isbergues.