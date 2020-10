Bram Welten jaar langer bij Arkéa-Samsic maandag 5 oktober 2020 om 19:06

Bram Welten heeft zijn contract bij Arkéa-Samsic met een jaar verlengd. De 23-jarige Nederlander maakte in 2018 zijn profdebuut bij het Franse ProTeam. Hij staat nu tot eind 2021 onder contract.

“Ik ben blij dat ik mijn contract bij Arkéa-Samsic kan verlengen”, reageert Welten. “Ik weet dat ik nog kan verbeteren en dat het team mij de kans geeft om dat te doen. Ik hoop om zelf goede resultaten te behalen in 2021. Graag ik wil ook manager Emmanuel Hubert bedanken voor zijn vertrouwen, vooral na dit seizoen met veel onvoorziene omstandigheden.”

Hubert zegt in het persbericht dat hij in Welten een renner voor de toekomst ziet. De Nederlander, die in het verleden uitkwam voor de beloftenploeg van BMC, maakt onderdeel uit van de sprintersgroep rondom kopman Nacer Bouhanni.

Arkéa-Samsic heeft ook het contract van Daniel McLay verlengd. De Britse sprinter, die afgelopen week twee etappes won in de Volta a Portugal, blijft tot eind 2022 bij het Franse team.