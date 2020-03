Bram Tankink wordt medekoersdirecteur Volta Limburg Classic zaterdag 7 maart 2020 om 14:34

Bram Tankink blijft actief in het wielrennen. De oud-prof van onder meer LottoNL-Jumbo is aangesteld als medekoersdirecteur van de Volta Limburg Classic. Op 4 april zal Tankink samen met Roy Packbier de Limburgse profwedstrijd vanuit de auto in goede banen leiden.

“Het is weer een mooie vervolgstap in mijn carrière”, spreekt de in Limburg woonachtige Haaksberger tegenover 1Limburg over zijn nieuwe functie. “Eerst heb ik als wielrenner meegedaan aan de Volta Limburg Classic, en nu in de auto. Het is ook wel eens lekker om mee vooraan te rijden, dan zie ik de koers ook eens van voren. Het is hartstikke leuk om nu ervaring op te doen.”

Tankink kan zijn expertise en netwerk delen met de de Volta Limburg Classic om de wedstrijd toekomst bestendiger te maken. “Ik denk dat dat belangrijk is. Daarmee kan ik Roy Packbier (de andere koersdirecteur, red.) ook ondersteunen. Dat is ook goed naar de toekomst toe.”

“Ik ga in ieder geval met het vlaggetje zwaaien”, eindigt de Nederlander enthousiast. “Ik laat het lekker op me af komen en ik kijk er met veel plezier naar uit.”

Tankink stond in zijn carrière twee keer aan de start van de Volta Linburg Classic. Een zeventiende plaats in de editie van 2013 was zijn beste notering.