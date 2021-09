Bram Tankink richt nieuw platform op voor fietsavonturen met oud-profs

Bram Tankink heeft een nieuw platform gelanceerd, waarop fietsers samen met oud-profwielrenners een fietsavontuur kunnen beleven. Het heet Ridemeister en biedt fietsers de kans om met bekende wielrenners tochten te maken door diverse gebieden.

“De mooiste routes, professionele expertise, regionale kennis, kleine groepen en persoonlijke interactie staan centraal”, staat in een persbericht van Ridemeister. De regio’s die nu al aangedaan worden zijn onder meer Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Nepal en Kenia.

Tankink vult met Ridemeister een behoefte in, zegt hij. “Wij geloven dat de beste en leukste ervaring om ergens in de wereld te gaan fietsen samen met een lokale expert is. Een pro met ervaring en expertise, die de mooiste wegen in de regio kent en je ook kan vertellen wat er naast de fiets allemaal te beleven is. Een platform dat dit zo eenvoudig en toegankelijk aanbiedt was er nog niet”, aldus de oud-renner van Rabobank en Quick-Step.

Het idee is bedacht door Bart ten Teije. Volgens hem wordt het plan goed ontvangen door de ex-profs. “Ridemeister wil de expertise van de absolute pro’s overal ter wereld en voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. Tegelijkertijd biedt het platform voor ex-professionals eenvoudig toegang tot een grote groep wielerfans en opent het ook voor hen nieuwe netwerken”, zegt Ten Teije.