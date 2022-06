Bram Tankink over zijn leven na de koers: “Ik vind het mooi om mensen te enthousiasmeren voor het fietsen”

Ride

Het is alweer bijna vier jaar geleden dat Bram Tankink afscheid nam van het profpeloton. Vandaag de dag wil hij met zijn ervaring én naam als profwielrenner zoveel mogelijk mensen het plezier in het fietsen te laten ontdekken. We spraken Tankink voor RIDE Magazine over dit nieuwe hoofdstuk in zijn leven.

Met trots kijkt Tankink terug op zijn lange loopbaan in het profpeloton. Hij was met slechts twee overwinningen geen veelwinnaar, maar zijn aandeel in het succes van de kopmannen in de ploeg was daarentegen groot. Dat hij soms enige nonchalance uitstraalde, kan hij goed begrijpen. “Dat past bij mijn persoonlijkheid. Ik ben chaotisch en snel afgeleid. Maar ik ben wel iemand die het beste uit mezelf wil halen. Ik begreep al snel dat ik iets leuks moest vertellen wanneer er een camera op mij gericht stond. Kijk, van Tom Dumoulin of Mathieu van der Poel willen de mensen iets horen over hun prestaties. Hoe Bram Tankink presteerde, was niet zo interessant. Dus moest ik een ander verhaal hebben.”

In zijn tweede wielerleven – waarin hij onder meer met het platform Ridemeister fietsliefhebbers in staat stelt zich te laten gidsen door oud-profs – probeert hij de topsport met de breedtesport te verbinden. “Ik vind het mooi om mijn ervaringen te delen en mensen te enthousiasmeren voor het fietsen. Ik probeer mensen ertoe aan te zetten om ook met hun kinderen meer te gaan bewegen”, legt hij uit. “Wij als ouders zijn er altijd voor verantwoordelijk dat kinderen voldoende bewegen. Het is veel makkelijker om ze met de auto naar school te brengen of ze thuis met een iPad op de bank te zetten. Dat is de weg van de minste weerstand. We hebben de huidige maatschappij zo gemakkelijk ingericht, met mobiele telefoons etc., dat we eigenlijk geen weerstand meer hebben. Daarom vind ik het ook een beetje als ex-prof mijn taak om het goede voorbeeld te geven.”

