Braidot verrast Zwitserse favorieten in Lenzerheide, vijfde plaats Anne Terpstra

Luca Braidot heeft verrassend de Wereldbeker mountainbike bij de mannen gewonnen in het Zwitserse Lenzerheide. De Italiaan profiteerde optimaal van een gevecht tussen thuisfavorieten Mathias Flückiger en Nino Schurter, die botsten en daardoor naast de zege grepen.

Alles wees op een strijd tussen Flückiger en wereldkampioen Schurter in hun eigen Zwitserland. Zij reden in de slotronde dan ook op kop, met Luca Braidot en de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly in hun kielzog. Het was stuivertje wisselen aan kop, maar vlak voor de finish ging het mis. Flückiger en Schurter raakten elkaar en verloren daardoor kostbare tijd.

Dat was het teken voor Braidot en Hatherly om erlangs te gaan. De Italiaan had het voordeel van de koppositie, waardoor hij ook de ideale lijnen kon rijden in de sprint. Daarin bleef hij Hatherly nipt voor. Voor Braidot is het zijn eerste Wereldbeker-zege ooit. Flückiger strandde vier seconden later op plek drie, Schurter werd vierde.

Jens Schuermans was de beste Belg in de uitslag op de vijftiende plaats, Pierre De Froidmont eindigde als achttiende. Daan Soete haalde de finish niet; de veldrijder die hoopt op olympische deelname in Parijs gaf na vier rondes op. De enige Nederlander was David Nordemann, hij werd 51ste.

Vijfde plaats Anne Terpstra

Bij de vrouwen was er meer Nederlands succes. Anne Terpstra wist namelijk vijfde te worden in Lenzerheide. Ze eindigde op 2.06 minuut van winnares Loana Lecomte uit Frankrijk. Achter Lecomte pakten Jenny Rissveds en Alessandra Keller de andere twee podiumplaatsen. Pauline Ferrand-Prévot eindigde als vierde.

De andere Nederlandse deelneemster, Anne Tauber, moest genoegen nemen met een vijftiende plaats. Lotte Koopmans kwam als 47ste over de finish, Sophie von Berswordt moest na twee rondes opgeven.