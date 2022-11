Bradley Wiggins in de financiële problemen, schuldeisers claimen één miljoen pond

Bradley Wiggins heeft torenhoge schulden. Nadat zijn bedrijven Wiggins Rights Limited en New Team Cycling Limited (het bedrijf waar Team Wiggins onder viel) in 2020 failliet gingen, claimden schuldeisers 760.373 Engelse pond van de voormalige Tour de France-winnaar. Inmiddels is dat bedrag opgelopen tot 979.953 Engelse pond (1.120.993,84 euro), meldt Cycling Weekly.

Het zou gaan om in totaal veertien schuldeisers, die hun claim hebben ingediend via het accountantskantoor MHA Macintyre Hudson. Een woordvoerder van Wiggins heeft gezegd dat de oud-renner de claim betwist, maar de Brit zit wel in een zogenaamde Individual Voluntary Arrangement. Dat is een bindende overeenkomst om schulden af te betalen en een faillissement te voorkomen. Als (belangrijkste) onderdeel hiervan zou Wiggins een niet nader gespecificeerd eigendom afdragen ter waarde van 600.695 Engelse pond.

Hoewel een groot bedrag, zou Wiggins daarmee nog niet al zijn schulden aflossen. Om die reden probeert MHA Macintyre Hudson te achterhalen waar wielermaterialen en motoren van Wiggins zijn. Deze zouden gebruikt kunnen worden om de schuldeisers terug te betalen. De woordvoerder van Wiggins stelt dat deze spullen gestolen zijn en dat hier momenteel een politieonderzoek naar loopt.