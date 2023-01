Bradley Wiggins in campagne tegen kindermisbruik: “Heb mezelf nu pas geaccepteerd”

Bradley Wiggings doet mee aan een campagne van National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). De nieuwe campagne van het Britse instituut is bedoeld om mensen bewust te maken van kindermisbruik en hen aan te moedigen misbruik te melden. Zelf geeft Wiggins aan dat niemand zich ooit over zijn misbruik heeft uitgesproken, ondanks verdenkingen.

De Tourwinnaar van 2012 werd in zijn jeugd misbruikt door zijn trainer en zijn stiefvader, bracht hij vorig jaar naar buiten. “Ik kon bij niemand terecht voor hulp”, zei de Brit destijds. “Ik was als kind een eenzaat en voelde me zo eenzaam. Ik wilde weg uit mijn omgeving. Ja, ik was een behoorlijk vreemde tiener. Ik denk dat ik door mijn tegenslagen ook ben begonnen met fietsen. Het heeft invloed op mij gehad als volwassene, omdat ik het nooit volledig heb kunnen accepteren.”

Inmiddels is Wiggins verder in zijn rouwproces. “De fiets is mijn hele leven een middel geweest om te vluchten voor mijn jeugdproblemen. Toen ik stopte met wielrennen, kon ik niet meer wegrennen voor mijn problemen en moest ik accepteren wie ik was. Dat heb ik, denk ik, nu pas gedaan”, citeert The Guardian, die aanwezig was bij de lancering van de campagne.

De oud-coureur eindigt met een oproep: “We moeten leren om niet weg te lopen voor problemen als kindermisbruik. Probeer mensen te helpen waar dat kan, meldt het als je iets ziet.”