Bradley Wiggins: “Doorgaan Parijs-Nice was merkwaardig” woensdag 18 maart 2020 om 08:42

Oud-prof Bradley Wiggins is van mening dat het uitstellen van wielerwedstrijden op dit moment ondergeschikt is in wat er zich afspeelt in de wereld. De Tourwinnaar van 2012 leeft desalniettemin mee met de renners voor wie de gevolgen groot zijn, vertelt hij in zijn podcast The Bradley Wiggins Show.

Het feit dat Parijs-Nice vorige week ondanks alles doorging, kwam op hem surrealistisch over. “Het was merkwaardig, met alles wat er op dit moment aan de hand is. We kwamen in Nice heel dicht in de buurt van Italië, waar het toen al crisis was. We leken wel alsof we aan het vieren waren dat we een grote wielerwedstrijd reden, terwijl het overal om ons heen heel serieus begon te worden”, kijkt hij terug. “Er was geen wc-rol meer, geen paracetamol. Je ziet dat de Premier League uitgesteld wordt en vraagt je af waarom Parijs-Nice ooit doorging, terwijl Tirreno-Adriatico en sommige van de teams al afgevallen waren.”

De afgelasting van een reeks aan wielerwedstrijden noemt hij “het minst belangrijke in vergelijking met andere dingen in het leven”, al is het zuur dat de wintertrainingen van de renners voor niets zijn geweest nu er grote doelen wegvallen. “Als iets als de Tour de France wordt geannuleerd vanwege het virus, zou het enorm jammer zijn voor de renners gezien de hoeveelheid werk die ze hebben gestoken”, aldus Wiggins. “Dit is hun broodwinning. We blijven zeggen dat het alleen maar sport is, maar voor deze jongens, met de financiële gevolgen voor de sponsors en de teams, kan dit verwoestend zijn.”

Wiggins had recent nog contact met oud-ploeggenoot Mark Cavendish. “Ik sprak hem vorige week en hij stond op het punt om naar Nice af te reizen om daar te gaan trainen. Hij had vrij hard getraind ter voorbereiding op dit seizoen. We weten allemaal hoe belangrijk dit jaar voor hem zou zijn. Hij wilde terugkomen met Bahrain en echt een statement maken, nadat hij vorig jaar niet geselecteerd werd voor de Tour”, kijkt hij terug. “Vanuit sportief oogpunt gaat het voor iemand als Mark Cavendish enorm zonde als zoiets zijn kans verstoort.”