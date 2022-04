Brabantse Pijl: Tom Pidcock verwacht beter te zijn dan in de Amstel

Tom Pidcock wist vorig jaar de Brabantse Pijl te winnen door Wout van Aert te kloppen in de sprint. Vandaag verdedigt de Brit zijn titel. “Het is mooi om met het nummer één te starten”, zegt Pidcock voorafgaande aan de start tegen GCN/Eurosport.

“Misschien kijkt de rest een beetje meer naar me met dat nummer, maar ik denk dat we ons aan het plan moeten houden en de renners moeten gebruiken die we hebben”, vervolgt de 22-jarige coureur. “De Amstel was goed, dus ik maak me geen zorgen. Vandaag zou normaal gesproken ook een beetje beter moeten zijn dan zondag”, aldus Pidcock, die voor de Amstel Gold Race aangaf dat hij wat verkouden was geweest.

“We hebben de nummers, die moeten we gebruiken”, vertelt Pidcock over de plannen van INEOS Grenadiers, dat in de Amstel Gold Race de sterkte van de ploeg ook succesvol wist uit te spelen. “Het kan wat tactisch worden, ook vanwege de aanwezigheid van Quick-Step Alpha Vinyl. Maar we moeten de andere teams niet vergeten. Er zijn meer sterke ploegen.”