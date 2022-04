Brabantse Pijl: INEOS met Kwiatkowski en Pidcock, BikeExchange met Matthews

Verschillende ploegen hebben vandaag hun ploegen bekendgemaakt voor de Brabantse Pijl, die woensdag wordt verreden. INEOS Grenadiers rekent op titelverdediger Tom Pidcock en Michał Kwiatkowski, winnaar van de Amstel Gold Race. BikeExchange-Jayco schuift Michael Matthews, zevende in de Gold Race, naar voren.

Pidcock versloeg een jaar geleden in Overijse Wout van Aert en Matteo Trentin in de sprint. In de afgelopen weken was de 22-jarige Brit derde in Dwars door Vlaanderen, veertiende in de Ronde van Vlaanderen en elfde in de Amstel Gold Race. In de Nederlandse klassieker zag hij ploegmaat Kwiatkowski naar de overwinning rijden. De 31-jarige Pool versloeg Benoît Cosnefroy in een sprint a deux, al moest de finishfoto eraan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. In 2020 was de wereldkampioen van 2014 al een keer zesde in de Brabantse Pijl.

Selectie INEOS Grenadiers voor De Brabantse Pijl (13 april)

Laurens De Plus

Michał Kwiatkowski

Tom Pidcock

Luke Rowe

Magnus Sheffield

Ben Turner

Cameron Wurf

BikeExchange-Jayco rekent op Michael Matthews, in 2014 en 2015 tweede in de Brabantse Pijl. De 31-jarige Australiër was zondag zevende in de Amstel Gold Race. Behalve Matthews hebben ook Luka Mezgec en Dion Smith een sterk eindschot. “Ik heb me in de laatste paar koersen goed gevoeld, de vorm is er en ik heb het altijd goed gedaan in de Brabantse Pijl, dus ik voel me klaar voor woensdag”, zegt Matthews. “Het is dit jaar een beetje vreemd dat het na de Amstel Gold is, maar ik ben er klaar voor om te proberen de overwinning te pakken.”

Selectie BikeExchange-Jayco voor De Brabantse Pijl (13 april)

Jack Bauer

Luke Durbridge

Jan Maas

Michael Matthews

Luka Mezgec

Nick Schultz

Dion Smith

Selectie Alpecin-Fenix voor De Brabantse Pijl (13 april)

Tobias Bayer

Dries De Bondt

Floris De Tier

Xandro Meurisse

Stefano Oldani

Kristian Sbaragli

Robert Stannard

Selectie Bardiani-CSF-Faizanè voor De Brabantse Pijl (13 april)

Enrico Battaglin

Johnatan Cañaveral

Davide Gabburo

Martin Marcellusi

Alessio Martinelli

Alex Tolio