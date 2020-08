Boze Robert Gesink: “Voor de UCI was het niet gevaarlijk en spectaculair genoeg” zaterdag 29 augustus 2020 om 19:08

Robert Gesink is niet te spreken over de beslissing van de UCI om zaterdag tijdens de gevaarlijke openingsetappe niet in te grijpen. Een verzoek van de renners tot ingrijpen werd onderweg afgewezen, waarna de renners zelf actie ondernamen. “Voor de UCI was het blijkbaar niet gevaarlijk en spectaculair genoeg. In mijn ogen komt de laatste valpartij voor hun rekening”,aldus een boze Gesink.

“Het was echt belachelijk. En dan liet de UCI het ook gewoon nog eens gaan”, vertelt de renner van Jumbo-Visma in gesprek met de NOS. “We hebben genoeg gevaarlijke momenten gezien in de afgelopen weken. Dit was voor de UCI een kans om het goed voor ons te doen. We kunnen het elkaar nog twintig dagen zo moeilijk maken als we willen. Dan nog doen ze niks.”

In het peloton zelf was er wel eensgezindheid. “Alle renners in het peloton vonden het uiteindelijk wel goed geweest. Ze vonden het te gevaarlijk. Het zou heel jammer zijn als iedereen na een dag al in het verband had gereden. ”

Het leidde er onder meer toe dat er in de laatste afdaling rustig naar beneden werd gereden. “Daar lag overal olie. Het was echt spekglad. Als wij daar de boel niet hadden geneutraliseerd, dan zouden we met twintig man over het muurtje vliegen. Een schouderklopje voor de renners”, eindigt hij.

Tony Martin over neutralisatie: “Het was niet alleen mijn initiatief”

Tony Martin was een van de renners die zijn collega’s duidelijk maakte dat zij rustiger aan moesten doen. “Veel teams waren bereid om te neutraliseren”, vertelde hij na afloop aan Sporza. “Het was onberekenbaar glad geworden en het was niet meer veilig. Daarom was ik degene die het sein gaf”, kijkt hij terug.

“Maar het initiatief om het veilig te houden kwam van meerdere ploegen. Alleen Astana luisterde eerst niet, maar je zag wat er gebeurd is met hen”, aldus Martin, die refereert naar de uitglijder van Lopez.