Boze Ilan Van Wilder noemt “haantjesgedrag” oorzaak valpartij Luik-Bastenaken-Luik

Ilan Van Wilder was afgelopen zondag betrokken bij de massale valpartij in Luik-Bastenaken-Luik en brak daarbij zijn kaakbeen. “Mijn kaakbeen was integraal door.” De 21-jarige Belg maakt zich boos over het “haantjesgedrag” dat volgens hem de oorzaak was van de crash.

“Geen idee wiens schuld het exact is, dat doet er ook niet toe”, begint hij zijn verhaal bij Het Laatste Nieuws. “Maar op basis van de beelden die ik zag en getuigenissen van andere renners weet ik dat het om typisch haantjesgedrag ging. Twee renners – ik noem geen namen – die elkaar geen duimbreed toegaven, hun f*cking remmen niet wilden gebruiken en zo een enorme chaos veroorzaakten. Daar word ik echt heel heel kwaad van.”

De valpartij vond plaats net voor de Col du Rosier. “Op een rechte baan in een afzink waar je zó snel rijdt gebeuren zulke valpartijen normaal niet. Omdat het gezond verstand regeert en iedereen zoiets heeft van ‘Ow, als er hier wordt gevallen, hebben we wat voor’. Tenzij… toch iemand één of twee posities wil winnen en in een gat duikt dat er niet is. Dan krijg je zoiets.”

Alaphilippe

Eerder deed ook Tom Pidcock al zijn beklag over enkele collega’s, die hij niet bij naam noemde. “Ik denk dat ik vandaag één van mijn levens opgebruikt hebt”, zei de Brit onder andere. “Tom Pidcock overdreef niet”, vindt Van Wilder. “Dergelijk gedrag brengt mensenlevens in gevaar en moet er echt uit. Het was één van de zwaarste massale valpartijen die ik al heb meegemaakt. En nooit meer wens mee te maken.”

Van Wilder was er behoorlijk slecht aan toe. “Mijn tanden stonden ergens anders dan waar ze normaal moeten staan. Kaakbeenbreuk, besefte ik”, aldus de Belg, die ook zijn ploeggenoot Julian Alaphilippe flink toegetakeld zag liggen. “Plots hoorde ik de dokter roepen: ‘Hé, maar dat is iemand van ons! Het is Julian’. Ik ging kijken en viel bijna flauw van het beeld dat ik te zien kreeg. Julian lag daar, bij wijze van spreken, als een ‘zak patatten’ tussen de bomen. Hij kon niet bewegen, niet deftig ademen en had superveel pijn. Iedereen was diep geshockeerd.”

Vijf, zes weken geen vast voedsel

Na de val werd Van Wilder naar het ziekenhuis gebracht. “Mijn kaakbeen was integraal door. Onder volledige narcose hebben ze vijsjes in mijn tandvlees gedraaid en een soort draad gespannen om mijn kaakbeen opnieuw recht te zetten. Na het verwijderen van die vijsjes is een titanium plaatje over de breuk geplaatst, om ze te stabiliseren en me toe te laten mijn mond open en dicht te doen.”

Het is behoorlijk pijnlijk, vertelt de renner van Quick-Step Alpha Vinyl. “Die breuk moet nu eerst volledig genezen. Vijf, zes weken zal het duren voor ik opnieuw deftig voedsel kan kauwen. Vervelend. Ik moet alles in de blender gooien en da’s niet plezant. Blij dat het met dat plaatje toch al een béétje lukt. Zonder zou ik louter aangewezen zijn op sapjes.”