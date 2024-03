zondag 17 maart 2024 om 18:14

Boy van Poppel loopt meerdere breuken op bij val in Nokere Koerse

Boy van Poppel zal de komende weken zijn fiets niet aanraken. De 36-jarige Nederlander heeft bij een val in Nokere Koerse een rib en enkele borstwervels gebroken. Dat meldt zijn werkgever Intermarché-Wanty op sociale media.

“Uit medische scans is gebleken dat Boy van Poppel bij zijn valpartij in Nokere Koerse breuken heeft opgelopen. Hij zal nu een rustperiode van zes weken in acht nemen. We wensen je een vlot herstel, Boy! We zullen je missen”, klinkt het op X.

Van Poppel kwam afgelopen woensdag zwaar ten val in de laatste kilometer van Nokere Koerse. Pascal Ackermann deelde in aanloop naar de sprint een beuk uit, waardoor Tim Merlier bijna ten val kwam. Die laatste bleef uiteindelijk net overeind en snelde zelfs nog naar de zege op de Nokereberg, maar Jonas Rickaert was minder gelukkig.

Scans revealed that Boy van Poppel sustained rib and thoracal vertebral body fractures after his crash in Nokere Koerse. He will observe a rest period of 6 weeks. Smooth recovery Boy, we’ll miss you 🍀 pic.twitter.com/rfSw32OOB2 — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) March 17, 2024

De sprintaantrekker van Alpecin-Deceuninck ging op hoge snelheid hard onderuit en nam meerdere renners ongewild mee in zijn val. Vooral Intermarché-Wanty deelde in de brokken, want met kopman Gerben Thijssen, Boy van Poppel en Madis Mihkels ging de hele sprinttrein tegen de vlakte. Thijssen en Mihkels kwamen met de schrik vrij, de schade bij Van Poppel bleek dus een stuk groter.

Van Poppel – die de komende periode dus niet zal koersen – kwam dit seizoen voorlopig tot 17 koersdagen. Hij begon het jaar met de Ronde van Valencia en reed daarna onder meer de UAE Tour en enkele eendagskoersen in België, waaronder dus Nokere Koerse.