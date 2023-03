Botsing tussen motor en toeschouwer krijgt staartje voor E3: “Willen dit niet minimaliseren”

De beelden van de valpartij van de motor in volle finale van de E3 Saxo Classic gingen heel snel het internet over. Op de gladde kasseien van de Oude Kwaremont gleed een motard onderuit en kwam die hard in aanraking met enkele toeschouwers. Kris Vancoillie uit Meulebeke was een van hen. Hij is gewond en niet blij met de afhandeling direct na de botsing.

Vancoillie had zijn schouder uit de kom en gebroken op twee plaatsen, een gekneusde rib, verwondingen aan de benen en een gezwollen oogkas na de botsing. Een arts in de wedstrijd controleerde hem snel ter plekke.

“Hij zei dat het wel goed ging komen en dat ik moest wachten op een ziekenwagen, die even later zou passeren. Maar die kwam niet omdat er te veel volk was samengetroept op de kasseistrook. Uiteindelijk heb ik een kilometer moeten stappen tot aan een hulppost van het Rode Kruis. Van daar ben ik naar het ziekenhuis in Ronse overgebracht”, zegt het slachtoffer tegen HLN.

Enkele dagen later kreeg Vancoillie contact met de motard, die aangaf dat de verzekering het zou afhandelen. “Maar ik stoor me geweldig aan het gebrek aan communicatie na het ongeval. […] Iedereen, zowel organisatie als hulpdiensten, was onmiddellijk op de hoogte. De spoedarts die mij even checkte, heeft duidelijk niet gecommuniceerd naar de achteropkomende ziekenwagen. Anders zou die wel tot bij mij zijn gereden.”

Reactie van organisatie: ‘Protocol uitwerken’

Namens de E3 Saxo Classic heeft koersdirecteur Philippe Vermeeren gereageerd bij de krant. “We willen dit niet minimaliseren, maar op de tv-beelden leek het alsof het ongeval geen grote gevolgen had. Via de medische dienst wisten we dat het slachtoffer niet in levensgevaar was. Na de wedstrijd hebben we het ongeval besproken met de motorrijder. De verzekeringsmaatschappij is gecontacteerd om alles af te handelen”, aldus Vermeeren, die aangaf dat medewerkers van de E3 inmiddels zijn langsgegaan bij meneer.

“Het is de eerste keer dat tijdens onze wedstrijd een motorrijder tegen de vlakte gaat en dat daarbij iemand gewond raakt. Het lijkt me raadzaam dat we een protocol uitwerken zodat iedereen weet wat er moet gebeuren als zoiets nog eens gebeurt. Het ongeval loopt nu relatief goed af. Dat is ook de reden waarom de spoedarts na de controle is doorgereden, volgens het wedstrijdreglement. Maar het kon ook anders zijn uitgedraaid.”