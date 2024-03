woensdag 13 maart 2024 om 08:47

Borgtocht Rohan Dennis verlengd na dodelijk ongeval, Australiër moet in augustus weer voorkomen

De rechter in Australië heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen oud-profrenner Rohan Dennis voor het veroorzaken van de dood van zijn vrouw Melissa Hoskins door gevaarlijk rijgedrag. Op verzoek van de aanklagende partij is de datum van de uitspraak opgeschoven naar 6 augustus, zodat een uitgebreid onderzoek van het voorval kan worden afgerond, meldt ABC.

De aanklagers vroegen de rechtbank om meer tijd, zodat zij zorgvuldig een uitgebreide reconstructie konden maken van het incident. Het verzoek werd gehonoreerd door de borgtocht van Dennis met zeven maanden te verlengen, gerekend vanaf de datum van het incident in december. Hierdoor zal de oud-prof op 6 augustus weer voor de rechter verschijnen.

Mocht Rohan Dennis schuldig worden bevonden aan dood door gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig/onnauwkeurig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven, kan de Australiër een maximale straf van vijftien jaar cel opgelegd krijgen. De Australiër blijft in ieder geval tot 6 augustus op vrije voeten tot hij voor de Adelaide Magistrates Court moet verschijnen.

Gedurende de zitting bleef de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden de hele tijd stil. Ook heeft de oud-wereldkampioen nog niet publiekelijk gereageerd op het voorval.

Ongeluk

De 32-jarige Melissa Hoskins werd op zaterdag 30 december op enkele meters van haar familiehuis aangereden door een Ute. Dit is een term die voornamelijk in Australië wordt gebruikt voor een pick-up. Ze werd vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar Royal Adelaide Hospital, waar ze bezweek aan haar verwondingen.

Dennis zou achter het stuur hebben gezeten van de Ute. De Australiër werd op diezelfde dag nog opgepakt voor dood door gevaarlijk rijgedrag. Hij werd later vrijgelaten op borgtocht en kon samen met zijn kinderen de begrafenis van zijn vrouw bijwonen.