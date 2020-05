BORA komt verplichting richting wielerploeg volledig na vrijdag 1 mei 2020 om 11:04

BORA Hansgrohe hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken over de financiële toekomst van de ploeg. Hoofsponsor BORA laat in een statement weten dat het zijn financiële verplichtingen richting de Duitse formatie volledig na zal komen.

“We willen een voorbeeld stellen. Zelfs op een moment als dit, vinden we dat we ons nog steeds aan onze afspraak moeten houden. We blijven ons volledig inzetten voor het team”, vertelt BORA-CEO Willi Bruckbauer.

De producent van afzuigapparatuur voor keukens is bezig aan zijn zesde seizoen als hoofdsponsor van de ploeg, die sinds 2017 Peter Sagan in zijn gelederen heeft. “We hebben de afgelopen jaren veel mediawaarde gehaald uit onze sponsoractiviteiten. Dat heeft het commerciële succes van BORA versterkt”, gaat hij verder. “Daarom blijven we een betrouwbare partner van het team in deze uitdagende omstandigheden en helpen we de renners om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe, kortere wedstrijdkalender”, geeft hij aan.

De sponsor hoopt dat de Tour dit jaar nog plaats kan vinden. “We hopen op uitzonderlijke kijkcijfers in dit uitzonderlijke jaar,. Daarnaast blijven we ook nog eens begeleidende tv-reclames plaatsen. Zo’n investering in de toekomst moet ons ook helpen om banen veilig te stellen”, zegt Bruckbauer.