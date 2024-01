donderdag 11 januari 2024 om 09:27

BORA-hansgrohe zet streep onder zaak-Uijtdebroeks: “We hebben echt niks gevonden”

De transfersoap rond Cian Uijtdebroeks is al enkele weken voorbij, maar hield de gemoederen flink bezig. BORA-hansgrohe heeft nu ook een streep getrokken onder de zaak, na een intern onderzoek naar vermeend pestgedrag. “We hebben echt niks gevonden”, benadrukt sportief manager Rolf Aldag op de persdag van de Duitse formatie.

Het verhaal is inmiddels wel bekend. Uijtdebroeks was enige tijd verwikkeld in een heuse transfersoap, nadat Visma | Lease a Bike de jonge Belgische klimmer presenteerde als nieuwste aanwinst. Uijtdebroeks en zijn management waren van mening dat hij vrij was om te tekenen bij een andere ploeg, maar BORA-hansgrohe zag dit toch anders. Daarna barstte de bom en was een heuse transfersoap geboren.

De plooien tussen de verschillende partijen zijn inmiddels gladgestreken. Er is namelijk een overeenkomst bereikt tussen Uijtdebroeks, zijn nu voormalige werkgever BORA-hansgrohe en zijn huidige ploeg Visma | Lease a Bike. Daarnaast is de UCI akkoord gegaan met de transfer. “Dit was een slechte zaak voor de ploeg en voor de sport. Er is nu een oplossing en daar willen we het bij laten. Maar wij nemen deze zaak wel ernstig”, blikt Aldag nu met Het Laatste Nieuws terug op alle heisa.

“Geen enkel signaal dat hij werd uitgesloten of gepest”

Er kwam onder meer naar buiten dat Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe mogelijk gepest is vanwege zijn karakter. “Dat wil je niet in je team. We hebben dat onderzocht. We hebben met al onze renners gesproken, maar we hebben echt niks gevonden”, benadrukt de Duitse oud-renner.

“Dat zegt natuurlijk niks over de emotie die Cian heeft gevoeld. Ik zeg alleen dat wij geen enkel signaal gevonden hebben dat hij werd uitgesloten of werd gepest. Waar ik mee blijf zitten, is: als er iets is gebeurd in de Vuelta, waarom heeft hij dat toen niet meteen op tafel gelegd?”