BORA-hansgrohe stelt Buchmann en Konrad op in Strade Bianche

BORA-hansgrohe rekent in Strade Bianche op klimmers Emanuel Buchmann en Patrick Konrad. De Duitse WorldTour-ploeg zou aanvankelijk ook Peter Sagan aan de start brengen, maar de Slowaakse kopman is nog altijd niet volledig hersteld van een coronabesmetting.

Voor Buchmann en Konrad wordt het hun vuurdoop in de Italiaanse gravelklassieker. Ook Ben Zwiehoff, Giovanni Aleotti en Patrick Gamper starten voor het eerst in Strade Bianche. Vooral de Duitser Zwiehoff zal zich thuis voelen op de sterrati, want hij was tot vorig jaar mountainbiker van beroep.

De ervaring binnen de selectie van BORA-hansgrohe komt van Marcus Burghardt en Daniel Oss. Burghardt deed al drie keer mee aan Strade Bianche, Oss zelfs al tien keer.

Vorig jaar zomer stond BORA-hansgrohe met Maximilian Schachmann nog op het podium in Siena, maar de Duitse allrounder geeft de voorkeur aan Parijs-Nice. Die rittenkoers begint zondag.

Selectie BORA-hansgrohe voor Strade Bianche 2021 (6 maart)

Giovanni Aleotti

Emanuel Buchmann

Marcus Burghardt

Patrick Gamper

Patrick Konrad

Daniel Oss

Ben Zwiehoff