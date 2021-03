BORA-hansgrohe moet het in Strade Bianche doen zonder Peter Sagan

Peter Sagan zal zaterdag niet aan de start staan van Strade Bianche, zo heeft zijn ploeg BORA-hansgrohe laten weten aan Velonews. De Slowaak is nog altijd herstellende van een coronabesmetting en hoopt in Tirreno-Adriatico (10-16 maart) zijn rentree te maken.

Drievoudig wereldkampioen Sagan liep begin februari een coronabesmetting op tijdens een trainingskamp in Gran Canaria. Ook zijn oudere broer Juraj en ploeggenoot Erik Baška waren positief op het virus en moesten dan ook in quarantaine. Alle drie vertoonden ze milde, algemene ziekteverschijnselen.

Sagan zou zijn seizoen beginnen met het Vlaamse openingsweekend, maar de renner van BORA-hansgrohe moest uiteindelijk passen voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook Strade Bianche komt dus nog iets te vroeg voor Sagan, maar de sterke spurter zal normaal gesproken wel meedoen aan Tirreno-Adriatico.

Smaakmaker

Voor BORA-hansgrohe en de organisatie van Strade Bianche is het wegvallen van Sagan een flinke streep door de rekening. De Slowaak wist in het verleden al meerdere keren een hoofdrol te vertolken in de Toscaanse klassieker. In 2013 en 2014 kwam hij als tweede over de streep en in 2016 werd hij vierde in finishplaats Siena.